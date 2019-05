Di Battista: Dibattito fascismo-antifascismo deprimente e pericoloso

di dab

Milano, 8 mag. (LaPresse) - "Il dibattito fascismo/anti-fascismo non è soltanto - nel 2019 – deprimente. E' altamente pericoloso. E' il solito dibattito politicamente corretto che distrae la pubblica opinione. Da una parte c'è chi giustifica quattro sconsiderati che sanno di poter vivere un momento di gloria esibendo nostalgici striscioni e dall'altra chi si indigna e scrive articoli di fuoco che poi escono su quei giornali che ormai si trovano sempre più soltanto sui tavolini di cristallo nei salotti dei quartieri alti in mezzo a riviste sul Feng Shui. E' un dibattito stucchevole perché non porta a nulla". Lo scrive su Facebook l'ex deputato del M5S, Alessandro Di Battista.

