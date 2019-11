Di Battista a M5S: Accelerate su recupero Imu da istituti religiosi

di dab

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "Ai miei ex colleghi del Movimento: accelerate" sul "conflitto di interessi, sulla nazionalizzazione di autostrade, sulla commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, sul recupero dell'Imu non versato dagli istituti religiosi". Così l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, in un lungo post su su Facebook.

