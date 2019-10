Desirée, Raggi: Campidoglio ammesso come parte civile a processo

di dab/alm

Milano, 8 ott. (LaPresse) - "Campidoglio ammesso come parte civile nel processo per l'uccisione di Desirée Mariottini. Vogliamo giustizia: per atti del genere ci deve essere la certezza della pena. Al fianco della famiglia e degli amici di Desirée". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

