Desirèe, Bonafede: Valutare decreto inasprire pene violenza sessuale

di egr

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "Nel contratto di Governo è previsto l'inasprimento delle pene per la violenza sessuale, con l'introduzione di nuove aggravanti e aumenti di pena per i soggetti più vulnerabili. C'è una proposta di legge depositata alla Camera e va presa in considerazione la possibilità di agire con una decreto legge da convertire immediatamente dopo la manovra. So che sarebbe uno strappo alla regola ma di fronte a situazioni eccezionali, servono misure eccezionali". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede su Facebook.

