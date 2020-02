Delrio: Pd non starà al governo a tutti i costi, stop polemiche

di egr

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Il Pd non starà al Governo tutti i costi, Zingaretti lo ha detto chiaro: noi stiamo al Governo per fare, non per vivacchiare. L'elemento principale è la crescita. Dobbiamo concentrarci sul fare e non sulle polemiche". Così il capogruppo del Pd Graziano Delrio a RaiNews24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata