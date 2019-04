Def, Upb: Manovra parte da 25 miliardi senza flat tax

di acp

Roma, 16 apr. (AWE/LaPresse) - "Dovrebbero essere individuate misure per circa 25 miliardi nel 2020" mentre la flat tax e la semplificazione del sistema fiscale, "chiederebbero l'identificazione di ulteriori misure compensative". Così il presidente Upb Giuseppe Pisauro nel corso dell'audizione davanti alle commissioni Bilancio di camera e Senato sul Def. Nel conto entrano i circa 23 miliardi necessarie per disattivare le clausole di salvaguardia sull'Iva e due miliardi di revisione della spesa necessari per finanziare il capitolo investimenti.

