Def, Tria: Italia non è in recessione

di ntl/npf

Roma, 17 apr. (LaPresse) - "Non siamo in Europa in recessione, non lo siamo neanche in Italia ma c'è un forte rallentamento significativo con previsioni di crescita per la seconda metà dell'anno". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo alle domande durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a palazzo Madama sul Def.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata