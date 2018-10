Def, Tria: Confido in vera ripresa nei prossimi anni

di ntl/dft

Roma, 4 ott. (LaPresse) - Quello del governo è un "ambizioso programma" che "verrà attuato con gradualità, onde conseguire una significativa riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo triennio" e "consentirà di combinare in una strategia coerente le istanze di cambiamento e le aspettative degli italiani con i vincoli economici e finanziari. Confido che la presente Nota di Aggiornamento ponga le basi per una proficua sessione di Bilancio e, cosa più importante, per una vera ripresa dell'Italia nei prossimi anni".

E' quanto scrive il ministro dell'Economia Giovanni Tria nella premessa alla nota di aggiornamento al Def. "L'obiettivo primario della politica economica del Governo - spiega - è di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazional".

