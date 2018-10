Def, Salvini: Stime Pil non ottimistiche ma limitate

di dft/npf

Roma, 5 ott. (LaPresse)- "Le stime del Pil non so ottimistiche ma sono limitate. Sono stufo di un'Italia che cresce dello zero virgola: investiamo sul lavoro per crescere dell'1 virgola e del 2 virgola". Così il ministro dall'interno Matteo Salvini parlando del Def arrivando alla manifestazione di Coldiretti al Circo Massimo a Roma.

