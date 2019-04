Def, Pil allo 0,2% nel 2019

di ntl/abf

Roma, 9 apr. (LaPresse) - Il Def approvato dal Consiglio dei ministri fissa la crescita per il 2019 allo 0,2%. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio, confermando dunque i dati della bozza circolata in mattinata.

