Def, Padoan: Danni a risparmiatori? Ci sono già, non un rischio

di egr/npf

Roma, 28 set. (LaPresse) - Ci sono rischi per i risparmiatori dopo questa nota al Def? "Purtroppo i rischi si stanno già materializzando in aumento dei tassi di interesse quindi in riduzione di del valore della ricchezza nelle mani dei risparmiatori. In gravissimi danni ai bilanci delle banche, aumento dei costi dei mutui, aumento dei costi dei finanziamenti delle imprese. Queste cose già stanno avvenendo, non è un rischio". Così l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, commentando la nota di aggiornamento al Def con i cronisti a Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata