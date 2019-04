Def, Gentiloni: Aumento Iva non disinnescato

di ddn/abf

Roma, 9 apr. (LaPresse) - Nella bozza del Def " c'è una cosa oscura: aumenterà l'Iva? Da queste bozze sembra di si'. O comunque non sembra chiaro che ci sia un meccanismo per disinnescarlo. C'è anche una cosa chiara: e cioè che non c'è un'idea di crescita e di sviluppo".Così Paolo Gentiloni, presidente del Pd, al temine dell'incontro con le associazioni del mondo del lavoro al Nazareno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata