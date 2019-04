Def, Di Maio: Iva non aumenterà, spero Tria frainteso

di acp/npf

Roma, 18 apr. (LaPresse) - L'Iva non aumenterà, punto. Questa è una precisa volontà politica di entrambe le forze politiche che sostengono il governo". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio a margine dell'assemblea di Unioncamere. "Le parole di Tria? Spero che sia stato frainteso. C'e' un contratto di governo ma c'e' prima il rispetto degli italiani noi non aumentiamo l'Iva per poi magari dire che abbiamo fatto la flat Tax".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata