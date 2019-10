Def, bozza maggioranza: Nidi gratis per redditi bassi e assegno unico figli

di npf/abf

Roma, 8 ott. (LaPresse) - La maggioranza impegna il governo "alla promozione delle misure di welfare, al sostegno e rilancio del sistema sanitario universale, al rafforzamento delle politiche abitative e all'implementazione di interventi in favore delle famiglie, con particolare riguardo all'azzeramento delle rette per gli asili nido per i redditi medi e bassi e un ampliamento dell'offerta a partire dal Mezzogiorno, nonché - nel corso del triennio di programmazione - al riordino e all'unificazione degli strumenti esistenti per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e genitoriali". È quanto si legge nella bozza della risoluzione che la maggioranza presenterà al Def.

