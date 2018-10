Manovra, 10 miliardi per Fornero, assunzioni e flat tax. Accordo sul deficit: al 2,1% nel 2020 e 1,8% nel 2021

Rapporto deficit/Pil al 2,4% nel 2019, al 2,1% nel 2020 e al 1,8% nel 2021. E' l'accordo che è stato raggiunto, a quanto si apprende, nel corso del vertice di governo, dopo una giornata all'insegna dell'incertezza. Nella Nadef, già inviata alle Camere e all'Unione europea, "confermiamo il rapporto deficit Pil per l'anno prossimo sarà attestato al 2,4%, nel 2020 al 2,1%, nel 2021, al 1,8%", spiega Giuseppe Conte. "Per quanto riguarda il rapporto debito/Pil - continua - scenderemo al 126,5 nel 2021. Stiamo rispettando l'impegno che abbiamo preannunciato. Avevamo annunciato una manovra seria, responsabile e coraggiosa".

Secondo quanto si apprende, nella manovra sono contenuti sette miliardi per la riforma Fornero, un miliardo per le assunzioni delle forze dell'ordine e due miliardi per la flat tax. Una manovra che, secondo il premier, permetterà al Paese di ripartire. "Rilanciamo la crescita economica, assicuriamo lo sviluppo sociale, prospettiamo una Pa e un fisco amico, non andiamo a tagliare ma invertiamo il trend per quanto riguarda sanità, istruzione, ricerca, innovazione tecnologica. Ci sono tutte le premesse per essere orgogliosi di essere italiani".

Poi passa la parola al ministro dell'Economia Giovanni Tria: "Voglio solo ricordare che nel profilo di deficit previsto nel primo anno sono 0,2% di investimenti addizionali nel 2,4%, nel secondo anno 0,3 punti, nel terzo anno 0,4%. Questo descrive la qualità della manovra". "Avevamo promesso di aumentare il tasso di crescita perché volevamo eliminare il gap di crescita con l'Ue. Arriveremo a dimezzare il gap con l'Ue nel primo anno", sottolinea ancora.

Soddisfatto anche Matteo Salvini, che si concentra su "tre degli impegni presi con gli italiani", "che saranno in questa manovra: il superamento della legge Fornero, che vedrà la possibilità, non l'obbligo, di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alla vigliacca riforma Fornero, senza alcuna penalizzazione".

"Il secondo è la flat tax, un'aliquota fiscale fissa al 15% per le partite Iva - aggiunge - e per quel che concerne il mio ministero, un piano di assunzioni straordinario di donne e uomini per garantire più sicurezza nelle strade del nostro Paese". Per il segretario leghista "sono 3 aspetti che ci tenevo a sottolineare delle misure che sono in questa bella e coraggiosa manovra", conclude.

Infine tocca a Luigi Di Maio. "Pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza, centri per l'impiego e fondo truffati per le banche: sono le quattro misure che verranno finanziate nel 2019, 2020 e 2021. Abbassiamo gli obiettivi di deficit, senza penalizzare le misure fondamentali di una legge di bilancio che per la prima volta ripaga il popolo italiano di tante ruberie e tanti sprechi". E ancora: "Rifinanziamo l'iper e il super ammortamento di industria 4.0 ma la cosa importante è che ci sarà un abbassamento dell'Ires per le imprese che investono e assumono. Manteniamo la promessa che abbiamo fatto con il decreto dignità".

Il vicepremier pentastellato annuncia inoltre che il reddito di cittadinanza partirà nei primi tre mesi del 2019. In questa "manovra del popolo", "ci siete tutti voi. Abbiamo mantenuto le promesse", conclude soddisfatto.

