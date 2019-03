Decretone, via libera della Camera con 291 sì: dl torna in Senato

Via libera dell'aula della Camera al Decretone con 291 sì, 141 no e 14 astenuti. Il provvedimento, che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100, torna ora al Senato per la terza ed ultima lettura.

Ecco le principali novità contenute nel testo:

Riscatto laurea - Passato l'emendamento sul riscatto della laurea. Anche gli ultra 45enni potranno usufruire delle agevolazioni. Nell'emendamento a firma Lega, resta comunque il limite temporale fissato al 1996.

Pensione di cittadinanza - Ok all'emendamento che prevede che la pensione di cittadinanza possa essere ritirata "mediante strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni" quindi sia alle Poste che in banca in contanti. Le richieste potranno essere presentate anche ai patronati. Gli assegni verranno però bloccati ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati con finalità terroristiche e di stampo mafioso, ai latitanti o agli evasi.

Più aiuti alle famiglie con disabili - Approvato l'emendamento che allarga la platea per la pensione di cittadinanza. Questa potrà essere concessa anche nei casi in cui "il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza". Rivista anche la scala di equivalenza per rafforzare il contributo ai nuclei che hanno a carico familiari disabili, che potrà arrivare ad un valore massimo di 2,2 (normalmente il valore massimo è 2,1). Con questo ritocco, il beneficio sarà maggiorato di 50 euro, salendo dai 1.330 attuali a 1.380.

Stretta sui genitori single - Via libera anche alla stretta verso i genitori single che fanno domanda per l'accesso al reddito di cittadinanza. Per "evitare comportamenti opportunistici" ai fini del calcolo Isee, in presenza di figli minori, farà parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente o non sposato.

Nuovi agenti gdf per controlli - Altra novità è la previsione di 100 nuove assunzioni in guardia di finanza per potenziare l'attività di controllo e di monitoraggio di chi riceve il reddito di cittadinanza. Le fiamme gialle potranno procedere all'assunzione straordinaria di nuovi ispettori a partire da ottobre. Un altro emendamento, non ancora votato, prevede il trasferimento di 65 carabinieri al Comando per la Tutela del lavoro. A parziale copertura, però, si ridurranno di 79 unità gli ispettori che l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere.

Certificazione per gli stranieri - I cittadini di Stati non appartenenti alla Ue devono produrre "apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana" per comprovare la composizione del nucleo familiare. Queste disposizioni non si applicano ai rifugiati.

