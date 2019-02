Decretone, Saccone scherza con Di Maio: In aula con gilet 'steward' per lui

di npf

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "Signor, viceministro Di Maio lasci perdere i gilet gialli. Noi gliene regaliamo uno azzurro. Eppure, lei, un gilet che rappresenta un lavoro serio e dignitoso lo ha già indossato: il gilet di steward allo Stadio San Paolo di Napoli. Un lavoro che lei ha abbandonato subito: già da allora, forse, sperava nel reddito di cittadinanza. Noi siamo certi che i responsabili Uefa, con il CV che maturato in questi anni - prima vicepresidente della Camera, vicepremier, ministro della disoccupazione e della recessione - potranno promuoverla a steward della Champions League". Lo ha detto, intervenendo in Aula, a Palazzo Madama, il senatore Antonio Saccone (Udc-Forza Italia), nel corso dell'esame del cosiddetto Decretone. "Il nostro auspicio - ha aggiunto Saccone - è che presto torni a indossare il gilet per liberare l'Italia e gli italiani da queste scellerate politiche che creano disoccupazione. Per ora glielo regaliamo noi con la speranza che lo indossi quanto prima", ha concluso Saccone che ha esposto la tradizione pettorina della Uefa Champions League, dai banchi dell'Aula di Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata