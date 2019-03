Decretone, fonti M5S: Verso rinvio in commissioni Lavoro e Affari sociali

di dab

Milano, 19 mar. (LaPresse) - Le relatrici del cosiddetto Decretone si appresterebbero a chiedere il rinvio del provvedimento nelle commissioni Lavoro e Affari sociali. A quanto si apprende, si tratterebbe di recepire alcune osservazioni tecniche della commissione Bilancio. Sarebbero dunque aggiustamenti meramente formali esplorabili in tempi molto rapidi. Lo si apprende da fonti M5S. Le stesse fonti fanno osservare che si tratta di un provvedimento estremamente complesso sotto il piano finanziario e dunque si renderebbero necessari alcuni aggiustamenti sul piano tecnico. In ogni caso è previsto che il provvedimento torni in Aula già in serata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata