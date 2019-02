Decretone, caos in commissione Lavoro al Senato. Pd: "Deriva pericolosissima"

Polemiche e momenti di impasse in commissione Lavoro al Senato dove è in programma oggi la votazione sul cosiddetto decretone che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. L'ufficio di presidenza convocato dalla presidente e relatrice del provvedimento Nunzia Catalfo è partito alle 14 ed è stato sospeso poco dopo viste le difficoltà nel trovare un accordo con le opposizioni sul programma dei lavori.

La maggioranza aveva chiesto di dare il via alle votazioni partendo dagli emendamenti all'articolo numero cinque che riguarda la 'Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio', mentre il Pd riteneva impossibile partire senza entrare nel merito della platea dei beneficiari. Questa, ha detto la senatrice dem Annamaria Parente, rappresenta una "deriva pericolosissima sul fronte istituzionale che se non fermiamo ora non fermeremo più".



