Dl Sicurezza, fiducia solo con accordo sulla prescrizione. Senato sospende i lavori: opposizioni in rivolta

Continua a muoversi su un percorso accidentato il decreto Sicurezza, dopo giorni di alta tensione tra Lega e M5S e la frenata sulla fiducia. E proprio su questo punto fonti di governo spiegano che la questione di fiducia sul 'decreto Salvini' sarà posta in Senato solo quando sarà raggiunto un accordo sulla prescrizione (contenuta nel ddl anticorruzione all'esame della Camera).

Nel frattempo l'aula di Palazzo Madama ha approvato la richiesta di sospensione dei lavori sul decreto fino alle 13, avanzata dal sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni per permettere la presentazione di un emendamento. Ed è subito partita la rivolta delle opposizioni, che hanno contrastato la richiesta e protestato con forza in Aula. Ha votato contro il Pd che ha chiesto con Alan Ferrari e Luigi Zanda di "rispettare il Parlamento". "Vogliamo sapere quando atterrano gli aerei dalla Cina e dal Ghana. Quest'aula è ostaggio in attesa di capire come i due contraenti del contratto di Governo vogliono uscire da questa situazione. E' una farsa - ha incalzato Loredana De Petris, di LeU - Avete dei dubbi? Si torni in commissione. Bisogna rispettare le procedure, non è possibile che tutto il dibattito sia extraparlamentare, una riunione di condominio. Non è più possibile, è una questione di rispetto per il Parlamento".

Proteste anche da Forza italia: "Abbiamo presentato un numero piccolissimo di emendamenti e non sono stati presi in considerazione né in commissione né in Aula e nessuno ha fatto ostruzionismo. Ci vuole un po' di serietà, siamo un'istituzione, siamo noi che dobbiamo fare le leggi, non aspettiamo manine o vocine da palazzo Chigi", ha sottolineato Lucio Malan.

