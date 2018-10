Decreto sicurezza, tensione tra M5S e Lega. I dissidenti: "Non votiamo il dl così com'è"

Rischio di ricorso alla fiducia. Salvini non la escludo. De Falco: "Processo? Non me ne frega niente". Passano gli emendamenti del governo

Si discute al Senato (Commissione Affari Costituzionali) il decreto Sicurezza. Prosegue l'esame degli emendamenti e la seduta riprende nel pomeriggio. Per il governo è uno scoglio non semplice da superare e c'è tensione tra Lega e M5S. Motivo principale, i dissidenti nelle file pentastellate. Quattro (Paola Nugnes, Gregorio De Falco, Elena Fattori e Matteo Mantero) hanno dichiarato da giorni la loro contrarietà al decreto così com'è (perché troppo restrittivo e illiberale), altri potrebbero emergere al momento del voto in aula. Si rischia il voto di fiducia. In casa 5stelle si oscilla da chi (il sottosegretario Carlo Sibilia) dice è legittimo che ci siano pareri diversi a chi parla già di processi e di espulsioni. Come il capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli, che dice: "Chi non vota la fiducia al Governo si pone all'opposizione". Gli rispondono Matteo Mantero (senatore di Genova): "Non voterò la fiducia sul decreto sicurezza. Se l'M5S non mi vuole più, me ne andrò a casa" e Gregorio De Salvo (il comandante della Capitaneria che urlò al comandante della Concordia Schettino "Torni a bordo, cazzo!!!") dice: "Mi faranno il processo? Non me ne frega niente".

Ma Luigi Di Maio cerca di stemperare le tensioni: "Nell'assemblea tratteremo tutti i temi ma non è prevista nessuna espulsione - dice da Torino rispondendo a una domanda sulla questione del dissenso -. "Nel Movimento c'è una linea e un programma inserito nel contratto di governo. Chi non le vota si assumerà la propria responsabilità". Ma "i ranghi sono serrati".

La fiducia - Una delle questioni è proprio quella: ci sarà bisogno della fiducia (al Senato il governo ha sei voti di maggioranza)? "Dipende da come finisce in commissione" spiega il sottosegretario Carlo Sibilia lasciando l'aula della commissione Affari costituzionali. Quanto manca al via libera al testo? "La Ragioneria è lenta, attendiamo i pareri sugli emendamenti restanti del Governo". E ancora, sui malumori: "E' legittimo che ognuno dica le sue idee, non ho sentito pareri in dissenso in commissione. La senatrice Nugnes non c'è".

Anche Matteo Salvini interviene sulla questione della fiducia. "Vediamo - dice il vicepremier -. Spero sempre di no. Certo, se uno mi presenta cinque, sei, sette, ottocento emendamenti e subemendamenti e vuole tirarla lunga un mese, non abbiamo un mese da perdere. Il problema non sono i dissidente del M5S, il problema è il Pd".

Gli articoli - Intanto, in Commissione, prosegue il dibattito e vengono approvati articoli e emendamenti. Passa, ad esempio, l'emendamento 9.600 sulla definizione di domanda reiterata. Qui, i 5stelle avrebbero voluto una maggiore apertura permettendo ai migranti di ripresentare domande di protezione internazionale a distanza di tempo, purché l'iter non sia stato completato. L'emendamento del governo, invece, tende a restringere questa possibilità. In sostanza, qualunque domanda ripetuta viene considerata "reiterata" e non va riesaminata.

Approvato anche l'emendamento 36.501 che affida al prefetto la decisione di istituire o meno il tavolo con sindacati e aziende per decidere del futuro delle imprese confiscate alla mafia. Contrari Pd e LeU. Il senatore Dem Franco Mirabelli ha invitato "a riflettere su questo emendamento proposto dal governo alla luce dei pareri negativi di molte associazioni antimafia. Istituire un tavolo permanente tra prefetture aziende e sindacati è stato un punto cardine della riforma del codice antimafia. Rendere quel comitato una opzione su cui decide il prefetto vuol dire far venire meno un principio, equivale a togliere uno strumento nel campo della lotta alla mafia".

Gregorio De Falco - "Mi faranno un processo? Vuole la verità? Non me ne frega niente". Così il comandante Gregorio De Falco, senatore M5S, in una intervista al Corriere della Sera. "Non mi pare che ci sia scritto da qualche parte che nel Movimento non c'è libertà di parola? O no? Fatemi vedere questo codicillo, che non me lo ricordo" attacca. E' critico il pentastellato che racconta: "Me lo ha scritto anche Di Maio in un messaggio: Gregorio, non fare cadere il governo. Ma scusate, pensate davvero che un governo possa cadere per De Falco? Sung nu fess? Con tutti i condoni, la Tap, la Tav, la Bce, pensate che caschi con i miei emendamenti?" ."Di Maio mi aveva mandato molti messaggi amichevoli - spiega - E l'altro giorno ho incontrato anche il premier Conte. Gli ho spiegato che da 24 emendamenti scendevo a 8 e poi a 6, il minimo indispensabile. Perché ci sono profili di incostituzionalità nel decreto" e "mi è sembrato che fosse d'accordo, anche se ha chiesto tempo per studiare meglio. In un caso bastava cambiare una virgola"

Matteo Mantero - Nel decreto legge Salvini andava ridiscussa "l'intera impostazione. Andando a ridurre il sistema dello Sprar e promuovendo i Cas, i grandi centri, si rischia di alimentare gli affari di chi lucra sull'immigrazione e di limitare la capacità di integrazione. Si creano delle sacche di disagio, che sono quelle su cui fa profitti la criminalità. Le conseguenze le subiremo tutti, non solo i migranti". Lo afferma in una intervista a Repubblica Matteo Mantero, senatore M5S nel gruppo dei dissidenti. E sui rimpatri, "lo stesso ministro dell'Interno ha ammesso che ci vorrà un sacco di tempo, se ne possono fare 5mila all'anno. Così l'Italia si riempirà di irregolari che vivono ai margini". "Può anche essere che al primo ricorso la Consulta bocci questo decreto, ma io non posso votare una legge che non riconosce il diritto d'asilo per motivi umanitari" aggiunge. In caso di fiducia sul dl Mantero spiega "spero non ci sia, non mi sembra corretto precludere il dibattito parlamentare su questo tema" e nel caso ci fosse "voterò contro o uscirò dall'aula, non ho ancora deciso. Ma non approvo quel testo". "Se capisco che il mio lavoro su eutanasia, cannabis terapeutica, gioco d'azzardo, non è più utile, vado a casa senza aspettare che mi caccino. Al mio posto verrà qualcuno pronto a fare la testuggine" conclude.

Chiara Meloni - Fratelli d'Italia è critico con Salvini: secondo Giorgia Meloni, il leader della Lega deve cercare di tenere buoni i M5S ("che sono di sinistra") e evita ("come ha fatto sulla legittima difesa") di adottare provvedimenti chiari e funzionali. E salverete voi anche il decreto sicurezza? "Siamo stati fin dall'inizio pronti a farlo. E a dare una mano alla Lega su questo tema per noi fondamentale. Però al Senato la Lega sta tenendo un atteggiamento incomprensibile - conclude Meloni - Dichiarando inammissibili molti nostri emendamenti che inammissibili non sono affatto. Fanno cosi per togliersi dall'imbarazzo di dover bocciare cose che condividono o per togliersi dall'imbarazzo di dover spaccare la maggioranza?".

