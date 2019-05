Decreto sicurezza bis, Conte al Quirinale. Giorgetti: "Basta stalli, così non si può andare avanti"

Salvini continua a spingere per l'approvazione in Cdm, ma lo stesso sottosegretario leghista ritiene improbabile una convocazione nel pomeriggio

Faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale dopo le tensioni sul decreto sicurezza bis. Ieri Matteo Salvini ha fatto sapere che il testo era stato limato, spingendo quindi per l'approvazione in Consiglio dei ministri già oggi. Tuttavia, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ritiene improbabile una convocazione del Cdm nel pomeriggio. "Non credo - dice all'incontro con la stampa estera - penso che prima ci debbano essere dei passaggi procedurali ancora significativi".

Poi torna sullo scontro con Conte, definito troppo di parte: "Io non accuso nessuno ma dico che così non si può andare avanti. Lo si può fare se dopo le Europee si torna a lavorare". E ancora: "Io parlo poco e rifletto abbastanza. Ho solo detto che se il governo del cambiamento deve fare il cambiamento non può vivere di stallo ma fare le cose".

Il riferimento è ancora una volta al sicurezza bis, fortemente voluto da Salvini ma su cui anche Luigi Di Maio continua a chiedere prudenza: L'ok "dipende da quali sono le questioni di costituzionalità che saranno poste al Quirinale. Ieri il decreto è cambiato, quindi l'altroieri abbiamo fatto bene ad essere prudenti. Sono scomparse le multe. Non bisogna avere fretta elettorale, abbiamo 4 anni davanti di governo. Se nei prossimi giorni verranno eliminati i vizi di costituzionalità, allora si va avanti. Per me ci devono essere più soldi per i rimpatri".

