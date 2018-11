Decreto legge sicurezza, il governo ha posto la fiducia

Salvini, evidentemente, non si fida e vuole l'approvazione del provvedimento che scade il 3 dicembre. Il voto martedì alle 17

Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Sicurezza e immigrazione. Il voto si terrà martedì 26 a partire dalle 17 nell'aula della Camera. In precedenza l'aula della Camera ha votato a favore dell'interruzione della discussione generale con 301 sì è 99 contrari. In deroga al regolamento la commissione Bilancio della Camera svolgerà la sua seduta come da convocazione sulla manovra a partire dalle 10.30. Durante la riunione saranno esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 22

Il provvedimento scade e Matteo Salvini ha deciso di non correre rischi e di portarlo a casa il prima possibile. Il Senato lo ha approvato il 7 novembre scorso (anche a Palazzo Madama con il ricorso al voto di fiducia) con la contrarietà di alcuni senatori M5S tra cui Gregorio De Falco, Elena Fattori e Paola Nugnes.che non parteciparono al voto e adesso rischiano di essere cacciati dal gruppo.

Fratelli d'Italia voterà contro la questione di fiducia. Lo si apprende da fonti vicino al partito guidato da Giorgia Meloni. Fdi si differenzia quindi dal voto in Senato, dove si era astenuta. Sul voto finale al provvedimento invece si è aperta in seno al partito una riflessione tra votare a favore o astenersi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata