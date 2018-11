Decreto Genova, governo battuto in commissione al Senato

Governo sconfitto al Senato sul decreto Genova. È passato, in commissione Lavori Pubblici un emendamento che cambia le norme sul condono per Ischia sul quale l'esecutivo aveva dato parere negativo. È la prima volta che il governo Conte (Lega-M5S) va sotto in Parlamento.

Le opposizioni sono riuscite a far passare una proposta di modifica che di fatto elimina il richiamo al condono del governo Craxi, datato 1985, per la ricostruzione delle case venute giù a Ischia con il terremoto dell'agosto 2017. Ma a favore hanno votato anche Gregorio De Falco e Paola Nugnes, senatori pentastellati.

"Quello che è successo in Commissione Lavori Pubblici non riguarda ne' il governo ne' la maggioranza, che è e resta solida", precisa però il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli. "Riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura".

Matteo Renzi esulta sui social: "Il nostro lavoro di lotta senza quartiere al condono edilizio che Di Maio vuole per Ischia sta producendo i primi risultati. Per la prima volta in questa legislatura il governo è andato sotto su un atto parlamentare grazie al voto contrario di alcuni senatori Cinque Stelle, che ringrazio. Continueremo la battaglia contro i condoni e per la legalità in Aula. E io rinnovo l'appello a Conte e Salvini: togliete la parte sul condono edilizio di Ischia dal decreto Genova e noi voteremo con voi. Ma stralciate la schifezza del condono. Di abusivismo si muore, basta".

Di schiaffo a Di Maio parla invece Mariastella Gelmini, la capogruppo Forza Italia alla Camera: "Vigorosa spallata dai suoi stessi compagni di partito. Uno schiaffo per il capo politico del M5s. Bene il lavoro dei colleghi di Forza Italia in Senato. Avanti così, facciamo emergere tutte le contraddizioni del governo gialloverde".

