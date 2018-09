"Decreto Genova su ponte Morandi è stato bollinato". Ora al Colle

Via libera della Ragioneria di Stato, il testo adesso sarà trasmesso al Quirinale. Toti: "Non è detto che sia soddisfacente"

Il decreto Genova è stato "bollinato" dalla Ragioneria generale dello Stato. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Economia. La conferma è arrivata anche dal vicepremier Luigi Di Maio: "Mi ha avvertito il presidente Conte che la bollinatura sul decreto Genova è arrivata" della Ragioneria dello Stato. E, da ambienti del Colle, fanno sapere che il decreto è arrivato al Quirinale.

"Abbiamo aspettato abbastanza questo decreto. Ci ha messo la faccia l'intero governo, arriverà. Ma non vuol dire che sia soddisfacente. Bisogna vedere cosa c'è scritto dentro. Noi abbiamo chiesto alcune cose ben precise - ha detto il governatore della Liguria parlando a 'Circo Massimo', su Radio Capital - Mi sembra che il decreto venga fatto per escludere gli enti locali. Ho l'impressione che il governo voglia gestire la situazione da Roma e non in Liguria, ma va bene tutto, siamo laici. Basta che si raggiungano i risultati".

