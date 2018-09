Decreto Genova: arriva la bollinatura della Ragioneria di Stato

È arrivata la bollinatura della Ragioneria dello Stato al Decreto Genova. lo annunciano fonti ufficiali del ministero dell'Economia. Dopo 44 giorni dal crollo del Ponte Morandi, il dispositivo potrà essere trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione. Il testo del provvedimento contiene le misure per affrontare l'emergenza in città dopo il cedimento del viadotto. "Mi ha scritto il premier Conte stanotte per comunicarmelo" ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio, da Bruxelles, che aveva annunciato già ieri il via libera. L'ok dal Mef era stato preceduto dalle dichiarazioni del governatore della Liguria Toti che chiedeva lo sblocco dei fondi per il Terzo Valico e dalle proteste degli sfollati sotto casa di Beppe Grillo