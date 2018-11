Decreto fiscale, vertice Lega-M5S: stop al condono, via la dichiarazione integrativa

"Pieno accordo" tra le due forze di governo dopo il vertice sul decreto fiscale. A dirlo fonti della Lega, che confermano "l'assenza del condono" dal dl come anticipato da fonti M5S ("scompare la dichiarazione integrativa, quindi sarà possibile regolarizzare solo il dichiarato"). "Restano tutte le misure della pace fiscale come la possibilità di spalmare in 5 anni il dovuto, la possibilità di uscire da ogni grado di giudizio del processo tributario pagando una piccola percentuale commisurata alla vittoria nei vari gradi di giudizio", sottolineano fonti del Carroccio, aggiungendo che ci sono oltre 400mila processi pendenti.

