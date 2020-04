Decaro: Governo dia indicazioni precise su mascherine e trasporto

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "Stiamo uscendo dalla emergenza sanitaria, la stiamo superando ma non stiamo uscendo dalla pandemia e dal rischio del contagio. E sono preoccupato dal fatto che magari tutti pensiamo che dal 4 maggio possiamo tornare a fare quello che facevamo prima, ma in realtà non è cosi. Dobbiamo abituarci a vivere in maniera diversa rispetto al passato". Lo dichiara il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in vista della riunione in programma questo pomeriggio tra governo ed enti locali, sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Dalla cabina di regia ci aspettiamo indicazioni precise. A nome di tutti i sindaci italiani chiedo al governo indicazioni precise sul trasporto, sull'uso delle mascherine, su dove i genitori che tornano al lavoro potranno lasciare i bambini.

Noi abbiamo chiesto di ampliare il bonus bebè e il bonus babysitter, abbiamo chiesto di anticipare l'apertura dei campi estivi con oratori e il privato sociale", aggiunge.

