Decaro: Avuto ragione, per governare riaperture servono protocolli unici

di dab

Roma, 15 mag. (LaPresse) - "Abbiamo avuto ragione. La nostra posizione, di semplice buonsenso, ha prevalso sulle iniziali intenzioni di dividersi sulle regole di distanziamento per contenere il virus. Lo avevamo detto, peraltro trovando subito una convergenza con il presidente della Regione Lombardia, Fontana: non è logico imporre regole che variano regione per regione come se il virus conoscesse i confini amministrativi del nostro Paese. Per governare il processo di riapertura, servono protocolli unici. Siamo felici abbia prevalso questa posizione". Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della riunione con il governo e le regioni sui provvedimenti concordati per la riapertura.

