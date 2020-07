De Luca vs Lombardia, Caldoro: "È vergognoso fare campagna elettorale sui morti"

(LaPresse) "Fare la campagna elettorale sui morti è una cosa vergognosa. Togliamo questa vicenda dalla campagna elettorale". Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro commenta le parole dell’attuale governatore campano, Vincenzo De Luca, sulla gestione dell'emergenza Covid nelle Regioni del Nord Italia. "Pensa di recuperare più voti se parla dei morti. Serve rispetto per tutti i morti", sottolinea Caldoro che poi aggiunge: "Ci sono stati morti in Campania, in Lombardia, in tutta Italia. Non è un problema di quantità, è una cosa vergognosa quella che è stata detta"