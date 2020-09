De Luca indagato, De Magistris: "Tra noi forte distanziamento etico e politico"

Il sindaco napoletano: "Mi auguro che la campagna elettorale non sia attraversata da strumentalizzazioni politiche"

"Tra noi forte distanziamento etico e politico. Mi auguro che la campagna elettorale non sia attraversata da strumentalizzazioni politiche". Così il sindaco di Napoli De Magistris dopo la notizia dell'indagine della magistratura sull presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli. Secondo quanto riporta la Repubblica, l'ipotesi sarebbe di abuso e truffa per la promozione di quattro vigili urbani di Salerno in Regione a membri dello staff con ruoli di segreteria.