Ddl Pillon, Salvini: Punto di partenza, pari dignità anche per ex mariti

di dft/npf

Roma, 7 mar. (LaPresse)- "Il ddl Pillon è un punto di partenza, non di arrivo. Si può migliorare, emendare per carita'. Ma va tutelata la parità di diritti di ex mogli ma anche di ex mariti". Così Matteo Salvini rispondendo alla domanda se aveva intenzione di ritirare il ddl Pillon.

