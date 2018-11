Ddl Anticorruzione, nuova lite M5S-Lega su donazioni politiche. Iezzi (Lega): "Da pazzi lavorare così"

Tensioni nella maggioranza nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera sul ddl Anticorruzione. Il Movimento 5 Stelle, secondo quanto viene riferito, ha rimesso in discussione l'accordo siglato giovedì sera con la Lega, poi concretizzatosi con l'emendamento dei Relatori all'articolo 7, che disciplina le nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

L'intesa aveva visto alzarsi la soglia a 2000 euro annui, al di sopra della quale bisognava rendere pubblici i nomi dei donatori, mentre il testo originario dell'articolo 7 del ddl prevedeva appunto il limite di 500 euro, poi sarebbe scattato l'obbligo di trasparenza. I pentastellati vorrebbero riportare la soglia al testo originario. Il cambio di rotta avrebbe innervosito non poco i leghisti, in particolare Igor Iezzi che all'uscita della sala è sbottato: "È da pazzi lavorare così". Un vertice tra i commissari della Lega è in corso per provare a superare lo stallo.

Mentre non è ancora chiaro quale sia il nuovo punto fermo, Alfonso Bonafede a 'L'aria che tira' annuncia: "Adesso ci sarà trasparenza con la norma anticorruzione. Una trasparenza che riguarderà non soltanto i partiti ma anche le fondazioni e vari soggetti collegati ai partiti modo tale che non si possa più aggirare il limite massimo di 500 euro in contanti". Si tratta, spiega il ministro della Giustizia di "un accordo già raggiunto prima di portare l'atto alla Camera, quindi in consiglio dei ministri. La soglia è di 500 euro per le donazioni in contanti, sopra i 500 euro verrà tutto pubblicato online".

Come se non bastasse, in seguito all'impasse, il Pd ha abbandonato i lavori. Stando così le cose, rischia quindi di dilungarsi nuovamente l'esame del disegno di legge, dopo l'impasse di giovedì sera sull'emendamento a firma della Lega che andava a limare il reato di peculato per gli amministratori, norma poi ritirata. In ogni caso i Relatori dovrebbero riferire sul provvedimento alla Camera lunedì a partire dalle 13.

