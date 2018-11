Ddl Anticorruzione, ipotesi maxiemendamento per superare l'impasse

Luigi Di Maio al lavoro per trovare la quadra dopo che il governo è stato battuto in aula sul ddl Anticorruzione. Il vicepremier è arrivato questa mattina presto alla Camera dove alle 9 era convocata l'assemblea congiunta di deputati e senatori Cinquestelle. A quanto riportano fonti parlamentari, ci sarebbe una pausa nei lavori della riunione M5S e Di Maio sarebbe al lavoro nel suo ufficio. "Se troveremo una soluzione? Stiamo a vedere", il commento del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, arrivato alla Camera per incontrare il leader M5S.

Martedì grazie a 36 franchi tiratori è passato un emendamento sul peculato, caro alla Lega. Al momento tra le ipotesi in campo per superare l'impasse c'è anche quella che il governo formuli un maxiemendamento che riformuli il testo senza la modifica approvata martedì sera, su cui porre la fiducia. In merito a questa ipotesi Fraccaro taglia corto: "La soluzione è approvare prima possibile il provvedimento giusto. Ne parleremo in assemblea".

