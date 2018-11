Ddl anticorruzione, Governo battuto alla Camera sul peculato

Il governo è stato battuto in aula alla Camera su un emendamento al ddl anticorruzione a firma di Catello Vitiello, deputato eletto con M5s ora al gruppo Misto (espulso perché massone). Lega a voto segreto ha votato contro il M5s sull'emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Nella votazione i sì sono stati 284, i no 239. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta, i lavori sono poi ripresi. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato la riunione dei capigruppo.

Ecco il testo approvato: "La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza". .

In parole povere, il reato di peculato viene "derubricato" a un reato meno grave (abuso d'ufficio) se la persona che lo ha commesso è coperto da un regolamento che gli dà titolo a maneggiare quel denaro per motivi d'ufficio anche se non a impadronirsene o a utilizzarlo in modo imporoprio.

La Lega gioisce perché alcuni tra i suoi uomini di primo piano (da Edoarto Rixi, all'ex governatore del Piemonte, Cota, al capogruppo alla Camera Molinari) sono coinvolti in vicende che potrebbero sfociare in condanne per peculato.

"Quello che è accaduto oggi in aula è un fatto gravissimo. Così non si va avanti - ha affermato in una nota da Francesco D'Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera - Noi non salviamo i furbetti dalla galera. Chi ha votato Sì a un emendamento che va a favore dei delinquenti si sta assumendo una responsabilità enorme agli occhi dei cittadini".

