Dazi, Scalfarotto: Italia contraria a penalizzazioni per Made in Italy

di abf/acp

Roma, 26 gen. (LaPresse) - Il Sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, cosi' come evidenziato anche al Commissario europeo Hogan nei giorni scorsi, esprimerà nel corso della visita agli interlocutori americani di Casa Bianca, USTR, Dipartimento del Commercio, Dipartimento di Stato e Congresso, la posizione del Governo italiano fortemente contraria ad ulteriori penalizzazioni per il nostro Made in Italy, che riteniamo controproducenti per gli stessi importatori americani. L'Italia e' contraria a guerre commerciali, che possono avere effetti devastanti a livello globale.

"Ci auguriamo che i nostri amici americani possano concordare sul fatto che una escalation delle tensioni commerciali, finirebbe solo per penalizzare imprese e consumatori negli USA ed in Europa e per deprimere entrambe le economie. In particolare, a pochi mesi dalla sentenza WTO sui sussidi Boeing che autorizzerà l'UE a imporre dazi analogamente a quanto effettuato ad ottobre dagli USA con le tariffe che hanno penalizzato alcuni nostri prodotti dell'agrifood, riteniamo che sia necessario nelle prossime settimane mettere da parte le minacce reciproche e impegnarci per un accordo equo tra le parti in grado di mettere al sicuro i mutui benefici che derivano dall'interscambio commerciale (sia di beni che di servizi) cosi' come dai flussi di investimenti", ha concluso Scalfarotto.

