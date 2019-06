Dazi, Conte: Ridurre tensioni, multilateralismo unica strada

di lal

Milano, 28 giu. (LaPresse) - Il premier Giuseppe Conte auspica che il G20 di Osaka "riuscirà a compiere progressi concreti sul commercio, riducendo le tensioni che sono dannose per tutti e riaffermando il commercio internazionale come motore di crescita e progresso". Conte è stato intervistato dal quotidiano Yomiuri Shimbun a margine del vertice in Giappone. "L'Italia - prosegue il premier - crede fermamente che un multilateralismo giusto e veramente efficace sia l'unico modo per difendere gli interessi dell'intera comunità internazionale. In linea con questo principio, siamo contro ogni forma di protezionismo e pratiche commerciali sleali".

