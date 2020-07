D'Incà: Su commissioni rinvio tecnico, non si arriverà a settembre

di npf/ect

Roma, 15 lug. (LaPresse) - Il rinvio della votazione per i presidenti di commissione? "Si sta chiudendo. Gli ultimi passaggi. Non c'è nulla di che. Non si va a settembre, si chiude a luglio con l'accordo nella maggioranza. È solo un rinvio tecnico per chiudere gli ultimi punti". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà intercettato al Senato.

