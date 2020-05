D'Antona, Mattarella: Irrobustì democrazia che sconfisse eversione

di ect

Milano, 20 mag. (LaPresse) - "I brigatisti lo scelsero come bersaglio della loro delirante strategia omicida proprio perché questo impegno di tessitura tra le istituzioni e le formazioni sociali è quanto mai prezioso per irrobustire il tessuto della democrazia". E' il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della morte di Massimo D'Antona, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. "La memoria non può attenuare il dolore, ma trasmette un richiamo all'unità intorno ai valori più importanti della convivenza. Anche grazie a questa unità e ai principi democratici il nostro popolo è stato capace di sconfiggere il terrorismo e l'eversione", ha aggiunto.

