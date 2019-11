Cucchi, Morra: Salvini inguardabile per strafottenza che ostenta

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Due carabinieri sono stati condannati per omicidio preterintenzionale nella vicenda Cucchi. Carabinieri infedeli allo Stato dunque. Un'eccezione, certo, ovviamente da condannare con tutta la giusta determinazione. L'ex ministro di riferimento, Salvini, come commenta la sentenza? 'È la dimostrazione che la droga fa male'. Cosa c'entra la droga? Il giudice ha detto che Stefano è stato ammazzato da mani umane". Lo scrive su Facebook il senatore M5S e presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra. "Al giornalista che glielo fa notare, ribadisce: 'Non posso dire che la droga fa male?'. E io non posso dire, Salvini, che anche senza droga tu parli 'svicolando', 'sfuggendo', tant'è che inizi ad esser definito il 'capitano' sì, ma della 'fuga'? - prosegue -. Potresti chiedere scusa alla famiglia Cucchi. Sarebbero le tue uniche parole sensate in tutta questa vicenda. Ma non lo fai perché non conosci umiltà e vergogna, perché non sai cosa sia l'umanità dell'errore e del riconoscere le proprie responsabilità. Cinicamente vuoi apparire invincibile. In realtà sei solo inguardabile per la strafottenza che ostenti", conclude Morra.

