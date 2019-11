Cucchi, Di Maio a Salvini: Cosa stai dicendo? Scusarsi con famiglia

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Abbiamo lavorato insieme per 14 mesi, ma fattelo dire Matteo Salvini, non puoi dire che la sentenza dimostra che la droga fa male. Che cosa significa, che se uno sbaglia deve essere pestato a morte? E' questo che stai dicendo? Secondo me è meglio scusarsi con la famiglia e felicitarsi per la sentenza, anche se è arrivata troppo tardi". Lo dice il capo politico M5S, Luigi Di Maio, in un video su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata