Csm, Renzi: Complotto Pd? Di Maio abolisce logica, stop attacchi Carta

di npf

Roma, 27 set. (LaPresse) - "Di Maio urla che l'elezione del VicePresidente del CSM è un complotto di Renzi e del PD. Allucinante". Lo scrive su Facebook l'ex segretario Pd Matteo Renzi.

"dimaioabolisce persino la logica - aggiunge su Twitter - Di Maio grida al complotto per Ermini al CSM e non ricorda che Ermini è stato eletto anche coi voti grillini (723!) Ermini è stato poi scelto DAI GIUDICI come VicePresidente. Per ora vige ancora la Costituzione, non la piattaforma #Rousseau".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata