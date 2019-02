Csm, Emiliano: Non ho meritato sanzione disciplinare

di ntl/ddn

Roma, 14 feb. (LaPresse) - "Accetto la meno grave delle sanzioni disciplinari previste per i magistrati con serenità e con rinnovata determinazione nello svolgimento del mio incarico di Presidente della Regione Puglia. La sanzione è la più tenue e non ha alcun effetto pratico sull'esercizio delle mie funzioni, ma ciononostante ritengo di non averla meritata".Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alla sentenza odierna del CSM sul suo procedimento disciplinare.

(Segue).

