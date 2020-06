Csm, Bonafede: 'Caso Palamara' punto non ritorno, intervento non rimandabile

di dab

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "La credibilità e il prestigio della magistratura sono stati duramente colpiti dagli eventi emersi recentemente nel contesto del cosiddetto 'caso Palamara', che non ho esitato a definire come vero e proprio terremoto per la magistratura. Siamo al punto di non ritorno: non è più rimandabile un intervento netto e profondo, a tutela dei cittadini e della stragrande maggioranza della magistratura che guarda con sdegno a queste dinamiche. La riforma interverrà in un settore delicato che coinvolge diritti fondamentali e organi di rilevanza costituzionale". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo a un'interrogazione di Forza Italia, durante il question time al Senato.

