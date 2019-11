Crollo viadotto, Toti: "Occorre piano straordinario, no inseguire emergenza"

"Siamo stati oggetto di una ondata di maltempo straordinaria. Nelle ultime 36 ore sono caduti più millimetri d'acqua che nella alluvione del 2014. Stiamo parlando di un evento di proporzioni come non se ne ricordavano sulla regione". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti al punto stampa in prefettura a Savona, sul crollo della porzione di viadotto sulla A6, tra Savona e Altare. "Occorre un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio - ha aggiunto Toti - non possiamo inseguire tutte le volte danni così estesi, danno economico e rischio per le persone. Serve uno sforzo in più. Ci vuole un piano straordinario non del giorno dopo, ma del giorno prima, che ci garantisca".