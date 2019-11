Crollo viadotto, Toti: Mi aspetto piano straordinario dal governo

di lrs

Milano, 26 nov. (LaPresse) - "Mi aspetto dal governo un piano straordinario a cui noi possiamo avere accesso per controllo che stabilisca quali lavori vanno fatti, con quali priorità e con quale sicurezza si viaggia nella Regione Liguria, oltre che un'unità di missione che faccia capo a Regione Liguria adeguatamente finanziata con stanziamenti per l'operatività e per i lavori di fare, che intervenga con poteri straordinari di protezione civile allargati su tutta la viabilità secondaria e alternativa di questa regione". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo la seduta di Giunta straordinaria nella sede della Regione, a Genova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata