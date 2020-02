Crollo viadotto, De Micheli: Ricostruito in meno di tre mesi, grande segnale

di mad

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Il 24 novembre 2019 una frana ha travolto il viadotto Madonna del Monte sull'A6 Torino-Savona. In meno di tre mesi è stato ricostruito e da domattina sarà nuovamente percorribile. La riapertura di questo tratto è un grande segnale per la Liguria, per l'Italia e per tutti i cantieri che stiamo aprendo in queste settimane. Quando vogliamo e siamo tutti d'accordo possiamo fare le cose e farle bene". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, su Facebook a proposito dell'inaugurazione del tratto di A6 riaperto dopo il crollo del viadotto a fine novembre.

