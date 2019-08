Crisi, trattativa in stallo su Conte bis. Renziani aprono, ma Lega 'tenta' M5S

di Nadia Pietrafitta

Passa tra le crepe interne a Pd e M5S la strada (decisamente in salita) per una nuova maggioranza giallorossa. Nicola Zingaretti non intende rimuovere il veto messo da giorni sul Conte bis. I pentastellati aspettano che scada quello che definiscono 'l'ultimatum' imposto venerdì sera da Luigi Di Maio al segretario dem (sono disposti ad aspettare fino a domattina) non intendendo in alcun modo 'trattare' sul nome dell'ex premier, "sul 'taglia-poltrone' a settembre e sugli altri nove punti del decalogo" enunciati al Quirinale. Di più. Gli uomini vicini a Luigi Di Maio - a dispetto delle richieste di chiarezza arrivate dal Nazareno - non smettono di sottolineare come ancora frequenti siano i contatti con la Lega.

A chiudere il 'secondo forno' senza mezzi termini è, in realtà, solo chi è al centro delle trattative tra i due partiti. "Quella del governo giallo-verde è una stagione per me chiusa, che, per quanto mi riguarda, non si potrà riaprire più", dice Conte prima di partecipare al G7 di Biarritz. Il premier dimissionario prova a mantenere quel profilo istituzionale scelto per il suo discorso di addio, martedì, nell'aula del Senato: un Conte bis? "Non credo che sia una questione di persone. è una questione di programmi - dice - Serve un grande progetto riformatore, le persone sono secondarie". Se l'ulteriore smarcamento non convince Zingaretti, ad aprire sono i renziani: "Le parole di Conte aiutano a fare chiarezza. Bene che l'esperienza con la Lega sia finita e non ripetibile. Accolgo il suo invito a lavorare ad un progetto riformatore e a non fermarsi sui nomi", commenta Andrea Marcucci. "Ci sono cose percorribili e altre no", è invece l'idea del vicesegraterio Andrea Orlando.

I contatti tra dem e pentastellati, comunque, vanno avanti. E anche le riunioni all'interno dei due partiti si susseguono frenetiche. Se il Nazareno lavora a un nome terzo (o al massimo a concedere il nulla osta a Fico per la premiership) e non esclude che si possa tornare "molto laicamente" - per dirla con Orlando - al voto, Renzi invita tutti alla "responsabilità" e a non cedere agli interessi personali che porterebbero a far tornare in partita Salvini "ora nell'angolo e quasi ko". Sul fronte pentastellato Di Maio ha a che fare con il malcontento interno e quello della base. la giornata clou, viene spiegato, dovrebbe essere quella di lunedì, ma non è escluso che già domani si sblocchi qualcosa. Anche Matteo Salvini si sente ancora della partita: "Mai arrendersi, mai", twitta sibillino postando la foto di un tramonto romano. E rumors di palazzo non escludono che possa esserci un faccia a faccia tra i due vicepremier se Di Maio dovesse cedere a chi lo invita a non fidarsi del Pd. E di Renzi.

