Crisi, staff Di Maio: Mai proposto monocolore Pd, il nome è Conte

Roma, 25 ago. (LaPresse) - "Luigi Di Maio non ha mai proposto al segretario Nicola Zingaretti di lasciare al Pd la maggior parte dei ministeri chiave di un eventuale esecutivo. Quanto riportato dall'Agi, che non ha consultato lo staff del vicepresidente, è falso". E' quanto fa trapelare lo staff del capo politico pentastellato.

"Non ci sono scambi o giochini da fare, aggiungiamo. Giuseppe Conte è l'unico nome, va riconosciuto il lavoro svolto e che sta ancora svolgendo per il Paese. Il M5S ha piena fiducia in lui", dicono ancora dalla squadra di Di Maio.

