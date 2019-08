Crisi, Salvini: Non credo serva governo sconfitti contro di me

di abf

Roma, 15 ago. (LaPresse) - "Non penso che serva un governo contro Salvini, il governo degli sconfitti come vorrebbe Renzi sarebbe irrispettoso per gli italiani". Così Matteo Salvini, intervistato da SkyTg24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata